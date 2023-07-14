10 gün tedavi görecek

Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet tehditi, Korkutmak maksadıyla silah taşıma" tutuklanan zanlı Güney Çağdaşoğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Satur olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Güney Çağdaşoğulları’nın "Şiddet tehdidi, Korkutmak maksadıyla silah taşıma" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01.07.2023 tarihinde saat 13:50 raddelerinde Lefkoşa'da sakin 40 yaşındaki Güney Çağdaşoğluları’nın aynı adreste sakin kardeşi A.Ç.'nin evine gidip oğlu olan 17 yaşındaki Ö.M.’ye oturma odası içerisinde tasarrufunda bulundurduğu ve kanunsuz olarak taşıdığı cebindeki ucu sivri bıçağı çıkarıp gösterip "2 soru soracam doğru düzgün cevap vermezsan boğazını kesecem" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.
Polis, adı edilenin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 1 adet siyah saplı, ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 17 cm çakı ve 1 adet krem saplı 9 cm ağız uzunluğu 20 cm toplam uzunluğu olan çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının cezai ehliyetinin olmadığını ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından zorunlu yatılı tedavi görmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 10 gün zorunlu yatılı tedavi görmesine emir verdi.
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