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10 bin TL’ye Ada Pass!

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Sağlık Bakanlığı’nın hizmet alımıyla özel bir şirket tarafından yürütülen aşı bilgi sistemi Ada Pass’ta skandal bir olay yaşandı. Ada Pass sistemini elinde bulunduran özel firmanın bir çalışanının, ‘aşılı olmayan kişilere 10 bin TL karşılığında ‘Ada Pass’ sattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili biri polis iki kişi tutuklandı, 8 kişi aranıyor

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10 bin TL’ye Ada Pass!
 
 
Evrim KAMALI
Ülkede polis tarafından yürütülen soruşturma neticesinde aşısız kişilere Ada Pass satan şebeke çökertildi.
Sağlık Bakanlığı’nın hizmet alımıyla özel bir şirket tarafından yürütülen aşı bilgi sistemi Ada Pass’taki büyük vurgun tespit edildi.
Ada Pass sistemini elinde bulunduran özel firmanın bir çalışanı, ‘aşılı olmayan kişilere para karşılığında ‘Ada Pass’ sattıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Mutlu’nun 10’dan fazla kişiye sahte Ada Pass sattığı ve her kişiden de 10 bin TL aldığı öğrenildi.
Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan zanlı Cemaliye Mutlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Cemaliye Mutlu’nun sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, bir şirkette aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’nun aşı olmayan birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yaptığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını söyledi. Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini ayrıca alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Cemaliye Mutlu’nun ardından polis memuru olarak görev yapan Salih Filo adlı kişi de tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Salih Filo’nun sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek ve Sahtekarlıkla kayıt temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, Haziran ve Eylül ayları arasında, aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’nun, aşı olmayan ancak acil olarak yurtdışına çıkış yapması gereken zanlı Salih Filo’ya çift aşı olmuş gibi kayıt yapıp Adapass uygulamasına kaydedip, yurtdışına giriş çıkış yapmasını sağladığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.
Polis, zanlının 21 Eylül’de tutuklandığını ve sorgulamasında bir hastanede aşı olduğuna dair sözlü beyanda bulunduğunu söyledi. 
Polis, meseleyle bağlantısı olan 8 kişi olduğunu ayrıca alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Zanlının avukatı, müvekkilinin aşılı olduğunu ancak sistemde hata olduğunu belirtti. Polis, meselenin çok yönlü soruşturulduğunu aktardı.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Cemaliye Mutlu
 

Salih Filo
 
 
 
 
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