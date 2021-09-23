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Darp olayında üç tutuklu daha

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Lefkoşa’da Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak üç kişi tutuklandı

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Darp olayında üç tutuklu daha
 
Evrim KAMALI
Lefkoşa’da Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak Tarkan Kazım Ozansoy, Ahmet Ateş ve Mehmet Tunç Altuoğlu dün tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.   
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ersan Yaran olguları aktardı. Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti.

 

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Ahmet Ateş’in polise zanlılar Tarkan Kazım Ozansoy ve Mehmet Tunç Altuoğlu ile birlikte müştekinin evinin yakınına gittiklerini ayrıca zanlı Ozansoy’un arabadan beyzbol sopası alıp zanlı Altuoğlu ile birlikte müştekinin evine gidip, bir süre sonra koşarak arabaya döndüklerini anlattığını söyledi. Polis, zanlılar ile müştekinin arasında husumet olmadığını ve meselede başka zanlı olma olasılığı olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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