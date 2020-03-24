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Rum sporcular Tayland’da mahsur kaldılar

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Dünya Şampiyonası için Tayland’a giden 19 kişilik Kıbrıslı Rum “MuayThai” sporcusu ile antrenörleri, burada mahsur kaldılar

Rum sporcular Tayland’da mahsur kaldılar

Dünya Şampiyonası için Tayland’a giden 19 kişilik Kıbrıslı Rum “MuayThai” sporcusu ile antrenörlerinin, burada mahsur kaldıkları haber verildi.

Bangkok’a giden 19 kişilik kafilede sporcular ve yakınlarının bulunduğunu yazan Fileleftheros Gazetesi, burada gerçekleşecek olan şampiyonanın iptal edilmesi yanı sıra, dün gerçekleşmesi gereken uçuşun da iptal edildiğini belirtti.

Sporcuların Güney Kıbrıs’a yalnızca özel olarak kiralanmış bir uçakla dönebileceklerini, çünkü bütün transit havayollarının kapandığını kaydeden gazete, kafilenin birkaç gün önce Rum hükümetinden ekonomik ve diğer konularda yardım talebinde bulunduğunu yazdı. Haberde Tayland’da 721 koronavirüs vakası bulunduğu ve bir ölüm gerçekleştiği de ifade edildi.

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