Hiç oynamamış en büyük futbolcu: Carlos Kaiser

Kariyeri 1979 yılında Botafogo'da başlayıp 1987 yılında Villa Nova takımında sonlanan ancak kariyeri boyunca ayağına top değmeden 6 takıma transfer olma başarısı gösteren 'hiç oynamamış en büyük futbolcunun hikayesi: Carlos Kaiser.

2 Nisan 1963’te Brezilya'nın Rio şehrinde dünyaya gelen Carlos Kaiser birçok Brezilyalı futbolcu gibi sokaklarda oynayarak futbolunu geliştirdi ve 10 yaşındayken bir scout tarafından keşfedildi, Botafogo kulübünün alt yapısında futbola başladı. Ailesi bunu bir fırsat olarak görüyor; Kaiser'in ileride profesyonel bir futbolcu olması durumunda hayatlarının kurtulacağını düşünüyordu. Kaiser de ailesiyle aynı fikirdeydi ancak futbol oynamak istemiyordu.

Botafogo'da yaklaşık 6 yıl kaldıktan sonra ilk transferini gerçekleştiren Kaiser, Meksika'nın Puebla takımına gider. İlk başlarda takımda oynar, hazırlık maçlarında forma giyer, hatta gol bile atar ama kafasına futbol oynamamayı koymuştur bir kere... Bunun için bir çözüm yolu arar ve aklına bir fikir gelir: sakatlanmak! Kaiser antrenman esnasında şut çektikten sonra sakatlandığını söyler ve bir süre oynayamayacağını belirtir. Meksika'ya adapte olmakta zorlanan Kaiser hiç oynamadan Brezilya'ya, ilk kulübü Botafogo'ya geri döner. Burada da futbol oynamadan kariyerini sürdürme peşinde olan Kaiser sakatlık dışında yeni bir formül bulmuştur.

Sık sık oyuncak bir telefon ile soyunma odasına girer... Devamını kendi ağzından dinleyelim, “Kulüp başkanlarıyla konuşur gibi yapıp transfer teklifi aldığım izlenimi yaratmaya çalışırdım. Herkesi sinirlendirmek ve kovulmak istiyordum ancak bunu bir türlü başaramadım.”

İşte bu derece futbol oynamamak için işini ciddiye alan Kaiser yalanlar uydurmaya devam eder.

Botafogo'nun ardından Fluminense oradan Vasco da Gama'ya transfer olur ancak aynı bahanelerle forma giymeden profesyonel futbolculuk kariyerini sürdürür. Takım arkadaşları bile bu durumu anlatırken “Sürekli sakatlandığını hatırlıyorum.", insanları nasıl ikna edeceğini çok iyi biliyor. Sizinle konuşurken cüzdanınızı bile çalabilir!", “Tek istediği futbolcuların yaşadığı muhteşem hayatı yaşamaktı ve bunları yaparken de futbolcu olarak anılıp hiçbir sorumluluk almak istemiyordu.” şeklinde onu tanımlamıştı.

Peki nasıl bu kadar uzun süre profesyonel kalabildi? İşte bu sorunun cevabını yaşadığı bir hikaye ile anlatalım. Bangu'ya transfer olduktan sonra yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle hocası tarafından ceza verilir ve maçta oynatılmayacağı söylenir. O maçta bitime 8 dakika kala takımı 2-0 gerideyken kulübün başkanı ve sahibi Castor de Andrade, hocadan Carlos'un oyuna girmesini ister. Kaiser bunu duyunca şoka uğrar, kalan sürede 8 dakika bile olsa oynamamayı kafasına koymuştur ve hemen bir plan düşünür.

İşte kendi ağzından oyuna girmemek için yaptığı plan... “Isınırken arkadaki tribünde bulunan birkaç taraftarın bana bağırdığını fark etim. O an aklıma bir fikir geldi. Hemen tribüne çıktım ve taraftarla kavga etmeye başladım. Hakem de bana kırmızı kart gösterdi.”

Maçtan sonra soyunma odasına gelen kulübün sahibi ve başkanının gözleri bu hareketi yapan Kaiser'i arar onu gördüğünde neden kırmızı kart gördüğünü sorar ve Carlos öyle bir cevap verir ki ertesi gün yeni sözleşmeyi kapar... Başkana onu 13 yaşında kaybettiği babası gibi gördüğünü, tribündekilerin ona küfürler yağdırdığını fark ettiğini ve buna dayanamayıp kendini kaybettiğini söyler bu durum karşısında duygulanan başkan sakinleşip Carlos'a sarılır.

Kaiser için artık Avrupa'ya açılma vakti gelmiştir... Kulübün önerdiği uzatma teklifini kabul etmez ve Fransa 2. Ligi'nde Gazelec takımına transfer olur. Carlos, Fransa’ya ilk geldiğinde yıldızlar gibi karşılanır, kendisine imza töreni düzenlenir ve burada 8 yıl futbol oynamadan takımda kalmıştır.

İşte 24 yıllık kariyeri boyunca ayağına top değmeden 6 takıma transfer olan ve toplam kariyeri boyunca 61 maça çıkıp sadece 6 gol atan Carlos Kaiser'in hikayesi... Kendisi de bu durumu şu cümlelerle açıklıyor. “Oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Çünkü oynamak istemedim. Ben sadece eğlenmek istedim.”

Hiç futbol oynamamış en büyük futbolcu olarak adlandırılan Carlos Kaiser'in bu ilginç hayat hikayesi 2018 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Kaiser’in yaşamının anlatıldığı belgeselde Jose Carlos Araujo, Bebeto, Bernardo De Paula gibi isimler Carlos'u anlatıyor.