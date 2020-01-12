banner255
banner69
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
0 0
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
114 0
 
Hyundai uçmaya başlayacak
Hyundai uçmaya başlayacak
26 0
32 0
Ne lastik kaldı, ne jant
Ne lastik kaldı, ne jant
80 0
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
151 0
Hamitköy'ün saha isyanı
Hamitköy'ün saha isyanı
183 0
banner374

‘Teşekkür’ün ayarını kaçıran okul müdürü görevden alındı

banner27

Antep’te okul müdürlüğüne atanan bir öğretmen, teşekkür etmek niyetiyle paylaştığı isim listesi ardından görevinden alındı

‘Teşekkür’ün ayarını kaçıran okul müdürü görevden alındı

Antep’te Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne atandıktan sonra kendisine destek olan AKP’li isimlere sosyal medyadan teşekkür eden ve eski AKP Antep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından gündeme getirilen Hüseyin İnal, görevinden alındı.

Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin İnal, Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne atandı.

İnal, göreve başlamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti. Eski AKP Antep Milletvekili Şamil Tayyar ise teşekkür yazısını, “Müdürüm tebrik ederim, hayırlı olsun, çorbada benim de tuzum olsun isterdim ama haber vermedin” notuyla paylaşmıştı.

Tayyar’ın gündeme getirdiği konu sonrası İnal görevden alındı. İnal’ın görevden alındığını da yine Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı, “Az önce duydum görevden alınmış” paylaşımı ile duyurdu.

Öğretmen Hüseyin İnal, paylaştığı listenin ve görevden alınmasının haber olması üzerine kişisel facebook hesabını kapattı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.