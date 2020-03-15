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Depremde zarar gören evden tarih fışkırdı

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ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir evin mahzeninde 700 yıllık olduğu değerlendirilen 3 küp bulundu

Depremde zarar gören evden tarih fışkırdı

Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde Osman Çavlak'a ait 2 katlı ev, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım öncesi Çavlak'ın evinde yaptıkları kontrolde, mahzende 3 küpe rastladı.

Küplerin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle yıkımı durduran ekipler, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yürekkaya köyüne gelen Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'la birlikte uzman ve arkeologlar, yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde 'tahıl küpü' olarak kullanıldığını belirledi.

Ev sahibi, muhtar ve jandarma ekipleri ile uzmanların nezaretinde mahzenden çıkarılan küpler, koruma altına almak üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evde, başka tarihi eserler olabileceği ihtimaline karşı ekiplerin araması devam ediyor.

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