Teniste Hürdeniz Cup 2019kayıtları başladı

Tenis Federasyonunun organize ettiği Hürdeniz Cup 2019, 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
12 kategoride maçların oynanacağı Hürdeniz Cup 2019 Büyükler kategorisi için kayıtlar www.kktf.org'dan yapılabilir. Senior kategorisi kayıtları için isim, soyisim, telefon numarası ve mail adresi yazılıp, katılmak istenilen kategori belirtilerek info@kktf.org adresine mail atılabilir.
Turnuvaya son kayıt, 22 Haziran Cumartesi günü olacak.
Kategoriler şöyle:
Büyük Kadınlar
Büyük Erkekler
Büyük Kadın Çiftler
Büyük Erkek Çiftler
30+ Kadınlar
40+ Kadınlar
35+ Erkekler
45+ Kadınlar
30+ Kadın Çiftler
40+ Kadın Çiftler
35+ Erkek Çiftler
45+ Erkek Çiftler