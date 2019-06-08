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Teniste Hürdeniz Cup 2019kayıtları başladı

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Teniste Hürdeniz Cup 2019kayıtları başladı
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Tenis Federasyonunun organize ettiği Hürdeniz Cup 2019, 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

12 kategoride maçların oynanacağı Hürdeniz Cup 2019 Büyükler kategorisi için kayıtlar www.kktf.org'dan yapılabilir. Senior kategorisi kayıtları için isim, soyisim, telefon numarası ve mail adresi yazılıp, katılmak istenilen kategori belirtilerek info@kktf.org adresine mail atılabilir.

Turnuvaya son kayıt, 22 Haziran Cumartesi günü olacak.

Kategoriler şöyle:
Büyük Kadınlar 
Büyük Erkekler 
Büyük Kadın Çiftler
Büyük Erkek Çiftler

30+ Kadınlar
40+ Kadınlar 
35+ Erkekler 
45+ Kadınlar
30+ Kadın Çiftler 
40+ Kadın Çiftler 
35+ Erkek Çiftler 
45+ Erkek Çiftler

Etiketler; #Tenis #Hürdeniz
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