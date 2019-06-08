Teniste Hürdeniz Cup 2019kayıtları başladı

Tenis Federasyonunun organize ettiği Hürdeniz Cup 2019, 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

12 kategoride maçların oynanacağı Hürdeniz Cup 2019 Büyükler kategorisi için kayıtlar www.kktf.org'dan yapılabilir. Senior kategorisi kayıtları için isim, soyisim, telefon numarası ve mail adresi yazılıp, katılmak istenilen kategori belirtilerek info@kktf.org adresine mail atılabilir.

Turnuvaya son kayıt, 22 Haziran Cumartesi günü olacak.

Kategoriler şöyle:

Büyük Kadınlar

Büyük Erkekler

Büyük Kadın Çiftler

Büyük Erkek Çiftler

30+ Kadınlar

40+ Kadınlar

35+ Erkekler

45+ Kadınlar

30+ Kadın Çiftler

40+ Kadın Çiftler

35+ Erkek Çiftler

45+ Erkek Çiftler