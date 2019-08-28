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Olguner, ITTF başkanı Thomas Weikert'ı bilgilendirdi

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Olguner, ITTF başkanı Thomas Weikert'ı bilgilendirdi
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Yusuf Karayusufoğlu

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF ) 2.Başkanı Petra Sörlig, KKTC'ye yaptığı ziyaret nedeniyle ITTF Başkanı Thomas Weikert'e şikayet edildi.

Şikayet Rum Masa Tenisi Federasyonu tarafından değil de bir grup Kıbrıslı Rum Masa tenisi sever tarafından yapıldı. ITTF Başkanı Thomas Weikert, Petra Sörling'den açıklama istedi. Petra Sörling durumu White Bank Lefkoşa Veteran Derneği Başkanı Fadıl Olguner'e bildirdi. Olguner bu konu üzerine ITTF başkanına yaptığı açıklamada,”Uluslararası müsabakalara katılamayan, KKTC sporcuları olduğu halde Türk tarafının şikayet etmesi gerekirken, Rumların  şikayet etmesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti”.

Olguner ayrıca Kıbrıs'taki haklı durumumuz ile ilgili bir mail ve belgeleri ITTF Başkanı Thomas Weikert'e gönderdi.

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