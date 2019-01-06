banner237
Futbolda U21 heyecanı yaşandı
Futbolda U21 heyecanı yaşandı
21 0
En iyi biyografi kitapları
En iyi biyografi kitapları
27 0
Detoks etkili 5 kış besini
Detoks etkili 5 kış besini
14 0
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
26 0
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
80 0
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
11 0
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
17 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
27 0
banner82

Masa tenisinin süperleri belli oldu

banner27

banner210
Masa tenisinin süperleri belli oldu
banner215

Masa tenisinde 2017-2018 sezonu büyükler ligini ilk dört sırada tamamlayan takımların karşılaştığı Süper Kupa 5 Ocak Cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçekleştirildi. Takımların hırs ve isteklilikleri ile masa tenisi severlere oldukça güzel maçlar izlettirdikleri turnuvada erkeklerde mutlu sona Lefke Avrupa Üniversitesi ulaşırken kadınlarda rakibi Girne Amerikan Üniversitesini 4-3’le geçen Yakın Doğu Üniversitesi kupaya ulaştı.

Kadınlarda 2017-2018 sezondan gelen iki takım Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi kadın takımları olduğundan kendi aralarında yaptıkları maç ile şampiyon belirlendi.

Süper Kupa Erkeler Puan Durumu

# Takım                                 O   P

1 Lefke Avrupa Üniversitesi        3    6

2 Girne Amerikan Üniversitesi    3    5

3 Dumlupınar                         3    4

4 Akdeniz Spor Birliği           3    3

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.