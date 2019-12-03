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Masa tenisinde heyecan sürüyor

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Masa tenisinde Büyük Erkekler Ligi devam ederken, Büyük Kadınlar Şampiyonası’nın ilk karşılaşmaları da oynandı

Masa tenisinde heyecan sürüyor

Masa tenisinde Büyük Erkekler Ligi’ne geçtiğimiz cumartesi günü oynanan ikinci hafta karşılaşmaları ile devam edildi.

Büyük Erkekler Ligi ikinci hafta mücadeleleri ile birlikte Büyük Kadınlar Şampiyonası’nın ilk karşılaşmaları da bu hafta oynandı. Buna göre Girne Amerikan Üniversitesi, Anka Spor Derneği’ni 4-1’lik skorla yenerek şampiyonaya galibiyet ile başlamış oldu.

Büyük Erkekler Ligi’ne önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak beşinci ve altıncı ayak müsabakaları, Büyük Kadınlar Şampiyonası ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Anka Spor Derneği maçı ile devam edecek.

Seyir zevki yüksek ve keyifli müsabakalara sahne olan ikinci hafta mücadelelerinin ardından alınan sonuçlar şöyle;

3.Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Anka Spor Derneği

4-2

Dumlupınar

Sütlüce

-

By

            4.Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-1

Akdeniz Spor Birliği

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Dumlupınar

Anka Spor Derneği

-

By

Gençlik Gücü

0-4

Sütlüce
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