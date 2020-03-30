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Mustafa Ali’den rekor sektirme

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Kıbrıs Online’nın internet şirketinin başlattığı tuvalet kağıdını en fazla sektiren kişi, 131 kezle Yenicami Akademisi’nde eğitim gören Mustafa Ali Öztürk olurken, Mustafa Ali, Tabipler Birliği’ne de 65,500 TL yardım yapılmasını sağladı

Mustafa Ali’den rekor sektirme

Kıbrıs Online’nın internet şirketinin başlattığı ve ülkemizin popüler sosyal medya kuruluşlarından NeydiOlacağı’nın duyurduğu 5 gün içerisinde tuvalet kağıdını en fazla sektiren kişinin,“sektirdiği sayı X 500 TL” tutarında maddi karşılığının Kıbrıs Online tarafından KKTC Tabipler Birliği’ne yardım olarak verileceği kampanya büyük ilgi gördü.
Küçüklüğünden bu yana Yenicami Akademisi’nde eğitim gören genç yetenek Mustafa Ali Öztürk kampanyaya katılırken, tuvalet kağıdını 131 kez sektirerek Raif Selden’in rekorunu daha da geliştirerek Tabipler Birliği’ne 65,500 TL yardım yapılmasını sağladı.

Yenicami Akademisi’nden yapılan açıklamada “Yenicami Akademisi’nde eğitim gören Mustafa Ali Öztürk’ü bu değerli meydan okumada göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. O ve onun gibi diğer birçok öğrencimizi daha da başarılı yerlerde görmek dileğiyle.” ifadeleri kullanıldı.

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