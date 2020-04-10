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Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek

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KKTC Cimnastik Federasyonu, 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlama etkinlikleri çerçevesinde yarışma düzenleyecek. Çocukların 30 saniyelik 23 Nisan temalı video gösterisi değerlendirilip, tüm çocuklara madalya, en iyi 3 videoya kupa ve madalya verilecek

Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu yeniliklere ve ilklere imza atmaya devam ediyor. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlama etkinlikleri çerçevesinde çocuklar arasında yarışma düzenleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle de KKTC Cimnastik Federasyonu, kulüplere bağlı çocukların cimnastik hareketlerini yaparken hazırlayacak videolarının değerlendirmeye alınacağı bir yarışma düzenleyecek.

Video gönderecek her çocuğa madalyanın verileceği, seçilen video sahibi 3 çocuğa ise plaket madalya verileceği yarışma ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin daha da devam edeceği görülmektedir. Bildiğiniz gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı da “Evde kal, sağlıklı kal” sloganı çerçevesinde geçeceği için herhangi bir tören ve kutlama yapılamayacak.

KKTC CimnastikFedarasyonu yönetim kurulu olarak bu sene bu durumda ne yapılabilir diye düşündük. Her kulübün çocuklarına 30 saniyelik 23 Nisan temalı video gösterisi hazırlamalarını ve bunların en iyi 10 tanesini kuracağımız whatshap grubuna atmalarını istedik.

Biz de her kulübün en iyi 3 videosunu seçip bir bütün video haline getirip onu yayınlama ve katılanlara madalya, seçilen 3 video sahibi çocuğa plaket madalya verme kararı aldık. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

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