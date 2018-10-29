Tatar ve Özgürgün ikinci turda yarışacak

Ulusal Birlik Partisi 21’nci Olağan Kurultayı’nda 2’nci tura Ersin Tatar ve Hüseyin Özgürgün kaldı. Ersin tatar seçimi 2592 oyla önde tamamlarken Tatar’ı 2005 oyla mevcut genel başkan Hüseyin Özgürgün takip etti. Faiz Sucuoğlu 1340 oy alırken Sunat Atun 1016 oyda kaldı. Tek adayın oy kullananların yarısından fazlasının oyunu alamamasından dolayı kurultay 2’nci tura kaldı.

PARTİ MECLİSİ SAYIMI DA CUMARTESİ YAPILACAK

UBP Kurultayı’nın 2’nci turu önümüzdeki haftaya Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kurultayın 2’nci tura kalması nedeniyle parti meclisi oyları sayımı yapılmayarak haftaya bırakıldı.

Sayılan 7002 oy sonunda oluşan rakamlar:

Ersin Tatar: 2592

Hüseyin Özgürgün: 2005

Faiz Sucuoğlu: 1340

Sunat Atun: 1016