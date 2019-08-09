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Liderler üçlü görüşmede buluşma kararı aldı

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Liderler üçlü görüşmede buluşma kararı aldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından BM yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, iki liderin samimi ve yapıcı şekilde görüş alışverişinde bulunduğu ve temel prensipleri derinlemesine ele aldığı kaydedildi. Açıklamada, liderlerin, Jane Holl Lute’un ivedilikle çözüme gidecek sonuç odaklı müzakereleri mümkün kılacak referans şartlarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmesini kararlaştırdığı bildirildi.

PLANLAMAYA YÖNELİK ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Açıklamada iki liderin aynı zamanda BM Genel Kurulu toplantılarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le, ileriki süreci planlamaya yönelik üçlü görüşmede bulunmaya hazır oldukları da kaydedildi.

İki lider, elektriklerin enterkonnekte hale gelmesi ve iki toplumun etkileşimini artıracak cep telefonlarının karşılıklı çalışmasını içeren güven artırıcı önlemlerin uygulanmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Açıklamaya göre liderler, BM’nin desteğiyle, tüm Kıbrıslıların günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla Teknik Komitelerin çalışmalarının yoğunlaşmasını ve daha fazla güven artırıcı önlemi hayat geçirmeyi de yeniden taahhüt etti.

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