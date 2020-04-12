Cumhurbaşkanı Akıncı “Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2 bin adetin bize gönderileceğini açıklamam üzerine yapılan bazı yorumlara gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüs salgınının tüm insanlığı tehdit eden ortak düşman olduğuna işarete ederek, adadaki hem toplumların kendi içinde, hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Akıncı, tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, virüse karşı tüm insanlığın hep beraber mücadele etmek zorunda olduğunu kaydetti.

“Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır” diyen Akıncı “Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın paylaşımı aynen şöyle:

“Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2 bin adetin bize gönderileceğini açıklamam üzerine yapılan bazı yorumlara gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil.

Bana yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksam bile; uzman hekimlerimize, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp. Çünkü bu ihtiyacı saptayan ve talep eden onlar; yani iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk üyeleri. Komitenin eş başkanı da bir doktor ve Sağlık Bakanlığı yetkilisi. Yani ben kendi aklımla klorokin talep etmiş değilim. Eğer mesele ‘Rum tarafından sağlık alanında bile olsa hiçbir şey istemeyiz’ ise, o zaman bu kişiler bazı konulardan habersiz demektir; çünkü normal zamanda bile Güney Kıbrıs’tan sağlık alanının bazı dallarında hizmet alındığı bilinmektedir. Ve özellikle bu gibi hizmetlerden yararlanan hastalarımızın, geçişler kapalı olduğu için ciddi sorunlar yaşamakta oldukları da bir gerçektir.

Korona virüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır. Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir”