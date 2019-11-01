Sinemada haftanın filmleri (1 Kasım 2019)

Parazit / Parasite

Bu yılın Altın Palmiye’lisi, Güney Kore’nin Oscar adayı Parazit, varlığını iyiden iyiye gösteren Güney Kore sinemasının son dönem işleri arasında bir ‘başyapıt’ olarak gösteriliyor. Bong Joon-ho’nun göze sokmadan verdiği mesajları, zekanın ürünü senaryosu, zengin-fakir ayrımını yansıttığı kusursuz manzaraları ve çekimleriyle yılın en iyi filmlerinden biri olması tesadüf değil. Bazı sahnelerde gülecek, bazılarında fakir ile zenginin arasındaki uçuruma lanet edeceksiniz. Ama her şeyden önemlisi merak edecek ve şaşıracaksınız. Filmde, çok fakir aile üyelerinin, çok zengin ailenin yaşadığı eve hizmet etmeye başlamasıyla birlikte gelişen olaylar anlatılıyor. Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, So-dam Park, Seo-Joon Park, Sun-kyun Lee, Ji-so Jung, Jeong-eun Lee, Hye-jin Jang’ın rol aldığı filmin oyuncu kadrosuna da bayılacaksınız.

Terminatör: Kara Kader / Terminator: Dark Fate

Terminatör’ün de kara kaderi olur mu demeyin. Oluyor. Onun dışında kadro sağlam. Deadpool'un yönetmeni Tim Miller filmin yönetmeni, üstat James Cameron yapımcı koltuğunda. Linda Hamilton’ın hayat verdiği Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'i canlandıran Mackenzie Davis’in benzerliği, izlemeyi daha tatlı hale getiriyor. Hamilton gibi Arnold Schwarzenegger de kadroda. 72 yaşındaki Schwarzenegger ile 63 yaşındaki Hamilton’ı bu halleriyle görmek, üzerimize aldığımız yılları da hatırlatıyor. Görsel efektlerin şaşaası, yeni ve genç oyuncuların ferahlığı bir yana; ben hep o ilk Terminatör filmini izlediğim ve hayretten hayrete taklalar attığım 90’lı yıllara döneceğim.

Merhaba Güzel Vatanım

Yolu Moskova'dan geçen iki isim. Biri dünya şairi Nazım Hikmet, diğeri yazar Ahmet Ümit. Bu iki özel ismin gerçek hayat hikayeleri Merhaba Güzel Vatanım isimli yarı belgesel ile tarihe bir not düşüyor. Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in fırtınalı hayatı ve 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı bu yarı drama yarı belgesel projenin yönetmenliğini birçok belgesel yapmış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor. Filmde Nazım Hikmet'e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit'i Serkan Altıntaş canlandırıyor. Özkarabekir'in sorumluluğu büyük. İş bu kez vizyonda. Tamamı dökümanter olarak tasarlanan proje ekibin iştahını kabartınca 'hadi biraz da drama ekleyelim' demişler. Umarız emekler karşılığını alır.

Araf 3: Cinler Kitabı

Sinemaya korku türüyle başlayıp, romantik komedi ile devam eden Biray Dalkıran Araf serisinin üçüncü filmiyle geçtiğimiz ayla birlikte ikinci filmini vizyona sokuyor. Kardeşi Arda'yı kurtarmak için tehlikeli cinler aleminden derman arayan Nihal ile arkadaşlarının hikayesini anlatan filmde Mehmet Baştürk, Çağla Erdimen, Emre Özmen, Sevgi Akoğlu ve Ufuk Başar Can rol alıyor.

Palyaço / Clown Motel

Bir palyaço yetmedi, onlarcası geldi. Palyaço isimli boş bir motel ile motelin karşısında yer alan palyaço mezarlığına aldırmayan bir grup genç bir süre sonra patlak veren doğaüstü olaylara kayıtsız kalamayacaktır. Filmi Joseph Kelly yönetiyor.