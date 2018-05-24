banner107
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
38 0
19 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
162 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
416 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
92 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
366 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
32 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
banner82
banner147

Himalaya tuzu gerçekten sağlıklı mı?

banner27

Son yıllarda rafine tuzlar yerine himalaya tuzu kullanımı artmıştır ve bazı inanışlara göre sağlık için çok faydalı olduğu söyleniyor. Peki gerçekten de kaya tuzu bu kadar sağlıklı mı? Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde sizlerle.

Himalaya tuzu gerçekten sağlıklı mı?
banner137

Kaya tuzu olarak da bilinen Himalaya tuzu mineral içeriği yönünden normal tuza oranla daha yüksektir. Özellikle solunum açıcı özelliği ile bilinmektedir.

Himalaya tuzu çevre kirliliğinden etkilenmediği için diğer tuzlara göre daha sağlıklı olduğu iddia edilse de bunu ispatlayan herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Himalaya tuzu eğer orijinal ise iyot ve flor içeriği normal tuzlara göre daha yüksektir. Ancak iyot ve flor içeriğinin yüksek olduğu sağlığımızı iyileştirir olduğu anlamına gelmemelidir.

Vücuda alınan aşırı iyot kanserojen etkiye, aşırı flor ise dişte lekelenmelere neden olabilir.

Genel olarak kaya tuzunun bilimsel kanıta dayalı olarak sağlığı iyileştirici etkilerinin olduğunu söyleyemeyiz çünkü mevcut bir kanıt yoktur.

Himalaya tuzunun yapılan bazı önemli bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kaya tuzu içinde bulunan doğal plutonium (atom bombası yapımında kullanılır) Radyasyon içeren talyum ve radyum gibi elementlerin var olduğu ve sağlık açısından kanser riskini yükseltebileceği yönündedir. Ayrıca kaya tuzunda aşırı sodyum olduğu da unutulmamalıdır. Bu da kalp-damar hastaları için ciddi bir tehdittir.

Özet olarak en güvenli tuz devlet tarafından onaylı olan rafine iyotlu ve veya iyotsuz tuzlardır. Doktor ve kimyacı Paracelsus’un dediği gibi ‘toksik olan dozdur’ ilkesini unutmadan tuzun aşırı tüketiminden kaçınalım, bilimsel olmayan kanıta dayalı olmayan medya yolunun desteği ile popüler olan bazı besinleri mucize olarak düşünmeyelim.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.