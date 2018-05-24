Himalaya tuzu gerçekten sağlıklı mı?

Son yıllarda rafine tuzlar yerine himalaya tuzu kullanımı artmıştır ve bazı inanışlara göre sağlık için çok faydalı olduğu söyleniyor. Peki gerçekten de kaya tuzu bu kadar sağlıklı mı? Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde sizlerle.

Kaya tuzu olarak da bilinen Himalaya tuzu mineral içeriği yönünden normal tuza oranla daha yüksektir. Özellikle solunum açıcı özelliği ile bilinmektedir.

Himalaya tuzu çevre kirliliğinden etkilenmediği için diğer tuzlara göre daha sağlıklı olduğu iddia edilse de bunu ispatlayan herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Himalaya tuzu eğer orijinal ise iyot ve flor içeriği normal tuzlara göre daha yüksektir. Ancak iyot ve flor içeriğinin yüksek olduğu sağlığımızı iyileştirir olduğu anlamına gelmemelidir.

Vücuda alınan aşırı iyot kanserojen etkiye, aşırı flor ise dişte lekelenmelere neden olabilir.

Genel olarak kaya tuzunun bilimsel kanıta dayalı olarak sağlığı iyileştirici etkilerinin olduğunu söyleyemeyiz çünkü mevcut bir kanıt yoktur.

Himalaya tuzunun yapılan bazı önemli bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kaya tuzu içinde bulunan doğal plutonium (atom bombası yapımında kullanılır) Radyasyon içeren talyum ve radyum gibi elementlerin var olduğu ve sağlık açısından kanser riskini yükseltebileceği yönündedir. Ayrıca kaya tuzunda aşırı sodyum olduğu da unutulmamalıdır. Bu da kalp-damar hastaları için ciddi bir tehdittir.

Özet olarak en güvenli tuz devlet tarafından onaylı olan rafine iyotlu ve veya iyotsuz tuzlardır. Doktor ve kimyacı Paracelsus’un dediği gibi ‘toksik olan dozdur’ ilkesini unutmadan tuzun aşırı tüketiminden kaçınalım, bilimsel olmayan kanıta dayalı olmayan medya yolunun desteği ile popüler olan bazı besinleri mucize olarak düşünmeyelim.