Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “Ateş ve Öksürük Polikliniği” oluşturuldu.

Poliklinik, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde, bugünden itibaren her gün 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları istendi.