Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “Ateş ve Öksürük Polikliniği” oluşturuldu.
Poliklinik, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde, bugünden itibaren her gün 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları istendi.
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