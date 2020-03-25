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“Ateş ve Öksürük Polikliniği” oluşturuldu

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“Ateş ve Öksürük Polikliniği” oluşturuldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “Ateş ve Öksürük Polikliniği” oluşturuldu. 
Poliklinik, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde, bugünden itibaren her gün 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları istendi.

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