Motor sesleri Karaağaç'tan yükselecek

KITMOK 2019 Enduro Şampiyonası ikinci yarışı, Mar Construction Enduro Yarışı, bugün Karaağaç'ta yapılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen 5 yarıştan oluşacak olan 2019 Enduro Şampiyonasının ikinci yarışı bugün Karaağaç'ta yapılıyor.

Mar Construction sponsorluğunda yapılacak yarış, Esentepe’de bulunan PineValley’in hemen üst tarafında hazırlanan yaklaşık 6,5 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak.

Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Radyo, Capital Türk ve Radyo Juke’un da katkılarıyla yapılacak yarışın 7 sınıfta mücadelelere sahne olacağı duyuruldu. Saat 11.00’de başlayacak yarışın takribi 15.00'de son bularak ödül töreninin yapılması bekleniyor.