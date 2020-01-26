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Monte Carlo Rallisi'nin galibi Neuville

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı

Monte Carlo Rallisi'nin galibi Neuville

Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 304,28 kilometre uzunluğundaki ilk mücadelesini, 3 saat 10 dakika 57.6 saniyede tamamlayan Neuville, kariyerinin 13. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier, liderin 12.6 saniye arkasında 2'nci, bir diğer Toyota Gazoo pilotu Elfyn Evans ise Neuville'in 14.3 saniye gerisinde 3. oldu.

Böylece Neuville, 30 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Belçikalı sürücüyü, 22 puanla Ogier ve 17 puanla Evans izledi.

WRC'nin 2. ayağı, 13-16 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.

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