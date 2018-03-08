Klasikçiler, Said Muhyi'yi andı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 6. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisi yapıldı. Yarışta birinciliği Çağan Ilgar-Derya Ilgar ikilisi elde etti

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otmobil Kulübü’nün organize ettiği 6. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisi geçtiğimiz Pazar yapıldı. 2018 yılı Klasik Otomobil Şampiyanası'nın ilk yarışı olan 6. Said Muhyi Rallisi’ne 36 araç katıldı. Yurt dışından ve Güney Kıbrıs'tan yarışmacıların katıldığı yarış, toplamda 112 kilometre uzunluğundaki 4 özel etaptan oluştu. Lefkoşa’daki Said Muhyi Ltd önünden verilen startla başlayan ralli, İskele’de bulunan Osmanağa Kültür Evi’nde sona erdi. Yarışta birinciliği Çağan Ilgar-Derya Ilgar ikilisi elde ederken, ikinciliği Sevgen Necipoğlu-Hüsnü Maniler ikilisi, üçüncülüğü ise Ekrem Çoksu-Hayriye Çoksu ikilisi elde ettiler. Rallide ödül alanlar şu şekilde sıralandı; Genel Klasman 1.Çağan Ilgar-Derya Ilgar-Mercedes Benz 230CE 2.Sevgen Necipoğlu-Hüsnü Maniler-BMW 2002 3.Ekrem Çoksu-Hayriye Çoksu-Mini