Hamitköylüler, Ergazi’de iddialı

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı Ovgoroz Rallisi, bugün Ergazi’de saat 15:30’da başlayıp, yarın sona erecek. 1,5 katsayı ile sezona puan verecek rallide ekipler toplam uzunluğu 67 km olan 8 özel etapta yarışacaklar. Toplamda 19 aracın start alacağı Ovgoroz Rallisi’nde, 5 Hamitköylü ekip start alacak.

Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar, Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk, Enver Alibaba – Orkun Saner ve Serkan Karaoğlan – İsmail Karataç rallide start alacak Hamitköylü ralliciler olacaklar. Kendi aralarında da iddialı olan Hamitköylü rallicilerden Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi, yarış öncesinde yaptıkları açıklamada, ralliye hazır olduklarını ve iyi bir derece ile yarışı tamamlayacaklarını söylediler.