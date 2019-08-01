Nöbetçi eczaneler (1 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Caddesi Kolan British karşısı Gönyeli
0392 223 45 65
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu karşısı
0392 223 59 51
Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:46/A Hamitköy
0392 225 57 28
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1
0392 815 00 09
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı
0392 365 47 35
Mağusa / Güloğlu Eczanesi
M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan:4
0392 365 38 68
Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi
39/A, Zafer Caddesi, Haspolat
0392 233 55 33
Alt Mesarya / Buğra Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan
0392 377 88 25
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apartmanı, No: 3 Çayırova
0533 821 96 06
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy
0392 374 51 70