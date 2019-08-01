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Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
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Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
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Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
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Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
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Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
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Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
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Nöbetçi eczaneler (1 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (1 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi

Atatürk Caddesi Kolan British karşısı Gönyeli

0392 223 45 65

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu karşısı

0392 223 59 51

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:46/A Hamitköy

0392 225 57 28

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1

0392 815 00 09

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Ergin Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı

0392 365 47 35

Mağusa / Güloğlu Eczanesi

M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan:4

0392 365 38 68

Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi

39/A, Zafer Caddesi, Haspolat

0392 233 55 33

Alt Mesarya / Buğra Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan

0392 377 88 25

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apartmanı, No: 3 Çayırova

0533 821 96 06

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy

0392 374 51 70

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