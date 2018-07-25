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Genç görünmenin yolu kahkülden geçiyor

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Modada olduğu kadar her yıl saçlarda da trendler değişiyor. Geçen yıl uzun saç popülerken, bu sezon Bob kesim ve pixie modelleri öne çıkıyor. Ayrıca kahkül de özellikle orta yaşlı kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Genç görünmenin yolu kahkülden geçiyor
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Kadınlar, saç modelleri ve stilleri konusunda erkeklere göre daha şanslı ve özgürler. 2018 kışında da stil açışından şanslı bir yıl geçirecekler. Bob kesimden pixie’ye, bozuk dalgadan örgüye pek çok detayın öne çıktığı yeni sezonda kadınların tercih yapması zorlaşacak.

kahkul

Onlardan biri kahkül… Kadınlara esktra bir hava katan bu model son zamanlarda çok tercih edilmeye başlandı. Özellikle orta yaş grubunun daha genç bir görünüm için tercih ettiği model, yüzünüze uygun bir kesimle etkileyici görünmenizi sağlayabilir.

islak

Bir diğer model ise daha çok çalışan kadınların tercih ettiği ıslak görünümlü ve yatırılmış saçlar. Bu model, herhangi bir saç kesimi ya da değişik gerektirmiyor. Dalgalı ya da kıvırcık saçlara sahipseniz, önceden düzleştirmeniz gerekmez. Kısa ya da uzun saçlı herkes rahatlıkla bu saç şekline sahip olabilir. Bu modeli yapmadan önce saçlarınızı yıkayın ve bir havlu yardımı ile hafifçe kurulayın. Daha sonra jöle ve köpük gibi malzemeler kullanarak saçınıza şekil verebilirsiniz.

bob

Küt saç modellerinden farklı olarak arkalardan bombeli ve kısa, önlere doğru ise simetrik bir şekilde uzayan saç modelinin tam adı aslında. Özellikle ince ve uzun yüze sahip kişiler için tavsiye edilen Bob modeli, yuvarlak yüze sahip olanlar için de uygulanabilir fakat kesimi mümkün olduğunca uzun tutmak gerekir.

pixie

Kadınların en çok tercih ettiği kısa saçlardan biri de Pixie… Elmacık kemiklerini çerçeveleyip, gözleri vurgulayan bu modeli genelde ince telli saçlılar için önerebiliriz. Böylece saçlarınızda daha hacimli ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

 

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