Fularınızı Stilinizin Vazgeçilmez Parçası Olsun

Küçük, kare bir kumaş parçasını kaç farklı şekilde kullanabiliriz? Biraz hayal gücü ve ilhamla düşündüğümüzden çok daha fazla şekilde kullanabiliriz.

Fularlar tarihte de stillerin vazgeçilmez parçalarından biri olmayı başardı. İpek kumaşlar, eşsiz desenler ve kusursuz renk uyumu. Kendi zevkinize göre seçtiğiniz fuları aslında her gün yanınızda taşıyabilir, stilinizin vazgeçilmez parçası haline getirebilirsiniz. Size ilham verebilecek fular kullanım fikirlerini derledik ancak siz de yaratıcı fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz…

1. Klasik ve zamansız; boyunda kullanım











Özellikle dekolteli parçalarla mükemmel bir uyum sağlayabilen bu kullanım bağlama şekillerine göre de farklılık gösteriyor. Fularınız küçükse bir kere sarıp bağlayabilir, daha büyükse iki kere dolayarak küçük bir düğüm yapabilirsiniz. İkisi de oldukça havalı duracaktır. Özellikle yakası açık gömlekler ve kazaklarla…

2. Zarif ve modern; kemere bağlama







Kemer yerine fular kullanma fikri son yılların favorisi. Bir yandan retro bir görünüm verirken diğer yandan oldukça farklı bir hava katıyor. İster pantolonunuzun kemer kısmında bir kaç köprü kullanarak bağlayın, isterseniz tek bir köprüden geçirerek yanda bağlayın. Tamamen yaratıcılığınıza kalmış!

3. Fuların en naif hali; saç bağlama











At kuyruğu dışında örgülerle de harika duran fular saçların vazgeçilmez aksesuarlarından biri olabilir. Tek yapmanız gereken saçınızı bir tokayla topladıktan sonra fuları bağlamak.

4. Her daim yanınızda; çantaya bağlama











Çantanızın tarzı ve modeli ne olursa olsun fuları herhangi bir yerine bağlayabilirsiniz. Bu küçük detay stilinizde büyük bir değişim yaratacaktır.

5. Yazın vazgeçilmezi; ayak bileği











Eteklerle, elbiselerle harika duracağı gibi pantolonlarla da büyük uyum sağlıyor ayak bileğine bağlanmış fularlar. Ancak ayakkabı seçiminiz oldukça önemli bu noktada.

6. Fuların en havalı hali; omuzlarda











Fularınızı sararak değil de büyük, tek bir üçgen haline getirerek omuzlarınıza atabilirsiniz. Bu daha klasik bir görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır.

7. Pin-up tarzı; bandana şeklinde kullanma















Fuların belki de en yaygın ve bilinen kullanım şekli. İster temizlik ister spor yaparken ya da klasik ya da spor kombininizi tamamlayıcı. Hangisi olursa olsun uyum sağlayabilecek bir kullanım şekli.

8. Broşların yerini alır; gömlek üstü



Gömleklerinizi boynunuza kadar iliklediğinizde mutlaka tamamlayıcı bir aksesuar ister. Eğer klasiğin dışına çıkmak isterseniz fular oldukça iyi bir seçenek olacaktır.

9. Aksesuardan ana parçaya; büstiyer

Fuları bir aksesuar olmaktan çıkarmanın en güzel yolu büstiyer olarak kullanmak. Özellikle yazlık kombinlerinizin vazgeçilmezi olabilir.

10. Zamansız; bileklere bağlama











Fularlar ayak bilekleri dışında elbette kol bilekleri için de oldukça uygun aksesuarlar. Sadece çok kalın olmamasına dikkat etmelisiniz.

11. Boşlukları doldurur; kazak ya da t-shirt içi







Fuları boynunuza sıkıca dolamak yerine bol bırakıp bisiklet yaka kazağınızın ya da t-shirt’ünüzün içine sokabilirsiniz. Bu da oldukça dikkat çekici bir hava katacaktır.

12. Kovboy tarzı



