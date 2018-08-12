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Salma Hayek, yıllara meydan okuyor

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Makyajsız paylaşımından sonra şimdi de bikinili fotoğrafını yayınlayan 51 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, yıllara meydan okuduğunu kanıtladı

Salma Hayek, yıllara meydan okuyor
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Holywood’un ünlü yıldızı Salma Hayek, eşi François Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte çıktığı tatilde çekilen pozlarını sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

51 yaşındaki Hayek, geçen hafta makyajsız paylaşımıyla gündem yaratmıştı. Bu kez de bikinili pozu olay oldu.

Hayek'in lacivert bikinisiyle çektirip paylaştığı bu pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Hayek'in Meksikalı takipçileri “Sen bizim ülkemizin gururusun” diye yorum yaparken bazı takipçileri de Hayek ile Kim Kardashian'ı kıyasladı.

Fransız iş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Valentina adında 10 yaşında bir kızı bulunuyor.

Lübnan kökenli bir baba ile Meksika-İspanyol kökenli bir annenin kızı olan Hayek, 1966 yılında Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu.

Genç yaşında başarılı bir şekilde sinema kariyerine başlayan Hayek, Hollywood'un en ünlü Meksika kökenli yıldızları arasında yer alıyor.

1995 yapımı Desperado filmiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, ressam Frida Kahlo’yu canlandırdığı 2005 yapımı Frida filmiyle büyük beğeni topladı.

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