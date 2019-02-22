Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam

Ne ekersen onu biçersin, hiçbir kötülük cezasız kalmaz, gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır… Tüm bu klişe sözlerden hangisini bu hikayeye uygun görürsünüz bilmiyoruz, ama eğer kötü bir şey yaptıysanız onun bedelini mutlaka ödüyorsunuz. Bunun en büyük kanıtı da ağzını silerek çöpe attığı bir peçete sayesinde cinayetle suçlanan Jerry Westrom…

Gerçekleri ya da kötülükleri sonsuza kadar saklayabilmeniz mümkün mü? Jerry Westrom’un hikayesini dinledikten sonra bu sorunun cevabını tekrar düşünün Jerry Westrom 52 yaşında bir iş adamı. Evli ve 3 çocuğu var. Hayatı ise onun için gayet sıradan olan bir günde, beklemediği bir anda değişti Kızının hokey maçında sosisli sandviç yiyen Jerry Westrom ağzını sildiği peçeteyi çöpe attı. Bu belki de pişmanlık duyacağı en büyük şeydi 1993’te bıçaklanarak öldürülen Minneapolisli 35 yaşındaki Jeanne Ann “Jeanie” Childs’ın çözülemeyen davası DNA testindeki bazı gelişmeler nedeniyle, 2015 yılında bir FBI dedektifi tarafından yeniden açıldı Jeanne Ann defalarca bıçaklanmıştı ve kan yatak odasının duvarlarını, oturma odasını ve banyosunu kaplamıştı. Olay yerinden alınan örnekler özel bir DNA şirketine gönderildi Muhtemel şüphelileri bulabilmek için online bir soy araştırması sitesine gönderilen veriler sayesinde ortaya iki isim çıktı. İki şüpheliden biri cinayetin işlendiği dönemde orada bulunan ve seks işçisi Jeanne Ann’in müşterisi olmak isteyen Jerry Westrom’dü Özel dedektifler Westrom’un nerelere gittiğini öğrenebilmek için interneti kullandılar. Daha sonra gittiği halka açık noktaları belirlediler Tüm araştırmalar sonucu Westrom’u kızının hokey maçında sosisli sandviç yerken buldular. Uzun bir süre gözlemledikten sonra çöpe attığı peçeteyi delil olarak aldılar Aldıkları bu örnek sayesinde Westrom’u 1993’te işlenen Jeanne Ann cinayetiyle suçladılar ve dava yeniden açıldı. Ancak Westrom tüm iddiaları reddetti 1 milyon dolarlık bir kefaleti ödeyerek serbest bırakılan Westrom, 13 Mart’ta tekrar hakim karşısına çıkacak 26 yıl sonra dava açılmasına neden olan DNA ve soy ağacı bilgileri etik problemlere dikkat çekti. Bir çok insan bilgilerinin bu şekilde herkese açık olmasını eleştiriyor… Halka açık DNA veritabanı siteleri bu tür durumlarda oldukça faydalı olsa da aile bireylerine bu kadar kolay ulaşmanın tehlikeli olabileceği düşünülüyor