Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek

13 Temmuz’da Gerçekleşecek Başlangıçların ve Sonların Habercisi Güneş Tutulması ve Burçlara Etkileri

Astrolojiye inananlar ve inanmayanlar olarak ayrıldığımız önemli bir dönem daha geldi çattı. Elbette astrolojiye ilgisi olanlar için önemli… Güneş tutulması genellikle çoğu burç için önemli dönüm noktalarını temsil ediyor ve birçok kişinin hayatında onlar farkında olmasalar da büyük değişikliklere sebep oluyor. Hatta çoğu kişi anlam veremedikleri ani ruh hali değişiklikleri yaşıyor. Bu tür değişiklikleri açıklayabilmek adına hem merak edenler hem de “İnanmıyorum ama öylesine okuyayım” diyenler için Güneş tutulmasının tüm detaylarını ve burçlara etkilerini yazdık

Yengeç burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasından kısa bir süre sonra 11 Ağustosta Ay tutulması gerçekleşecek. İkisi birbirini etkileyecek

Tutulma, öncesinde birçok kişide duygu karmaşası yaratıyor. İyi haberlere tam olarak sevinememek, üzücü olaylar karşısında tepkisiz kalmak, hedeflere ulaşmak ve planları gerçekleştirmek için yeterli motivasyonu bir türlü bulamamak gibi…



Hayatınızla ilgili değiştirmek istediğiniz şeyleri uzun süredir sadece istiyor ama harekete geçemiyosanız bunda tutulmanın etkisi olabilir. Ancak Güneş tutulmasının gerçekleşmesiyle hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark edecek ve karşımıza birçok sürpriz çıkaracak. Her sorunun cevabını o an alamayacak olsak da etkilerini zamanla göreceğimiz bir döneme giriyoruz.





İtiraf edemediğimiz korkularla yüzleşme zamanı…



Herkesin korkuları vardır. Kabullendiklerimiz ya da uzun zamandır reddettiklerimiz. Hepsi birer birer gündeme gelecek. Ya korkuları yeneceğiz ya da onlara teslim olacağız.

Geçmişi bırakıp geleceğe bakma vakti



Güneş tutulması geçmişin izlerini silip geleceğe bakma vaktinin geldiğini hatırlatacak bizlere. Önce eski olanlar sorgulanacak, daha sonra gelecek planları yapılacak. Uzun zamandır planlanan her şey için gerekli motivasyon ve cesaret bulunacak. 10-27 Temmuz arasında karşınıza çıkacak sürprizler ise geri çevirmemeniz gereken cinsten olacak. Dünya bir değişime giriyor ve bizler bu değişime ayak uydurmak zorunda kalacağız. Algılar, yapılar ve davranışlar değişecek…

Her bitiş yeni bir başlangıç!



13 Temmuz’da gerçekleşecek Güneş tutulması bizlere her bitişin bir başlangıç olduğunu gösterecek. Her engelle başa çıkmanın bir yolu olduğunu öğretecek, en dibe battığımızda bile çıkabileceğimizi ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak gerektiğini…

1. Koç



Güneş tutulması Koç burçlarının gündemine ailevi konuları taşıyacak. Onları yoran ailevi konuları çözmeye çalışacaklar, ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi konular da gündemlerinde olabilir. Uzun zamandır üzerlerine çöken ağırlıktan ise kurtulmanın vakti geldi, sadece kendilerine biraz zaman vermeleri gerekiyor. Kişisel ve profesyonel hayatlarında ise iyi gibi görünen kişilerin aslında hiç de öyle olmadığını sürpriz bir şekilde fark edebilirler.





2. Boğa



Güneş tutulması Boğa burçlarına değişimi getirecek. Uzun zamandır planladıkları şehir ya da ülke değişikliği için sonunda cesaret bulabilirler ya da sosyal çevreleri değişebilir. Aynı zamanda kendilerini daha iyi tanıyacak ve bastırdıkları tüm yönlerini açığa çıkararak kendilerine dönecekler. Yeni fırsatların haberilerini alabilirler, bu noktada uzun uzun düşünüp doğru karar vermeleri önemli. Unutmamalılar ki güneş tutulmasıyla birlikte gerçekleşecek Yeniay içgüdüleriyle doğru kararı vermelerine yardım edecek.

3. İkizler



İkizlerin kendileriyle yaşadıkları kavga ve duydukları kaygı yavaşça yok olacak. Maddi konular hayatlarının merkezine oturacak ve maddi konularla ilgili değişimlerle birlikte hedeflerine ulaşmak için daha tutumlu bir hale gelecekler. Yeniay ve tutulma döneminde attıkları her adımın meyvelerini 2018’in sonuna doğru toplamaya başlayacaklar. Bunun için sadece sabırlı olmaları gerekiyor. Atacakları adımlarda cesur olacakları, korkularından arınacakları bir dönem başlıyor İkizler burçları için….

4. Yengeç



Yengeç burçları Güneş tutulmasının etkilerini çok geniş bir zaman dilimine yayılmış bir şekilde hissedecekler. Bir değişim sürecine giren Yengeç burçları bu kişilik değişiminin etkilerini ideallerinde, hedeflerinde ve bakış açılarında görecekler. Bahsettiğimiz bu olumlu değişim süreci ne yaptıklarını bilmelerini ve özgüvenlerinin yükselmesini sağlayacak. Ayrıca ilişkilerine daha gerçekçi bakacaklar, gerçekleri çok daha net bir şekilde görecekler. Yeniay’ın da etkisiyle eskinin çöplerinden kurtulacak yepyeni bir başlangıç yapmak için beklediğiniz cesareti sonunda bulacaksınız. Yengeç burçları için finansal anlamda ise ilerisini göremedikleri adımları atmamaları gereken bir dönem

5. Aslan



Aslan burçlarının hayatında uzun zamandır olan belirsizlik ve bilinmezlik durumu yavaş yavaş son bulacak. Bazen hayatta yeni şeylere yer açabilmek için bazı şeylerin son bulması gerekir. Aslan burçları her zaman korkularına karşı dimdik ve güçlü durdular. Güneş tutulması ve Yeniay onlara güçlü olmaları gereken bir zamanı işaret ediyor. Her sonun bir başlangıç olduğunu unutmamalılar. Yepyeni hedefler belirleyecekleri, ideallerinin önem kazanacağı, kendi kendilerine yetecekleri, sezgilerinden ve güçlü karakterlerinden destek alacakları bir dönem başlıyor onlar için. Bu dönemde iş hayatlarında agresif olmamaya dikkat etmeleri ve sağlıklarına daha fazla özen göstermeleri gerekiyor





6. Başak



Yaşam enerjisini kaybeden Başak burçları yavaş yavaş hayatlarından keyif alacakları bir döneme girecekler. Yollarını belirleyecekler, sosyalleşecekler, ailelerini genişletmek, başkalarına yardımcı olacak konulara imza atmak isteyecekler. Bu yolda onları destekleyecek aileleri ve dostları olacak. Olaylara aşırı endişeyle yaklaşmamaları, sadece tedbirli olarak tutulma öncesini atlatabilirler.

7. Terazi



Güneş tutulması Terazi burçlarına yepyeni bir çevre ve iş vadediyor. Ancak özellikle yeni bir iş arayan Terazi burçlarının dış görünüşünde değişiklikler yapmaları gerekecek. Bu dönemde yaşanan gelişmeler hem ailevi konularda hem de iş hayatlarında dengelerin yeniden kurulmasını sağlayacak. Ancak paralarının kıymetlerini bilmeleri ve bu günlerde geleceğe dönük yatırımlara daha çok önem vermeleri mantıklı olacaktır.

8. Akrep



Yeniay ve tutulmayla birlikte Akrep burçları ilişkilerini geliştirecekler ve yeni arkadaşlar edinecekler. Kendilerini yepyeni bir hayata ve çevreye hazırlıyorlar. Önümüzdeki dönemde yüksek lisans hedefleri ya da uluslararası projelerde yer almaları mümkün. Ancak karşılarına çıkan her fırsatı iyi ölçüp biçmeleri, oldu bittiye getirmemeleri, iyi değerlendirmeleri oldukça önemli.

9. Yay



Güneş tutulmasının ardından Yay burçlarını önlerindeki 1 seneye yayılacak önemli gelişmeler bekliyor. Bu gelişmeler finans, aile ve ilişkiler konusunda olacak. Yay burçlarının hayatı tamamiyle büyük bir değişime girecek. Tutulma güçlü bir ilişki veya ortaklığın habercisi olacak. Eski borçlar biraz tutumlu olmayla biraz da kazancın artışıyla kapanacak. Fikirlerini ve yeteneklerini geliştirecekleri işlere yönelecekler. Bu noktada büyük düşünmeleri, kendilerine güvenmeleri ve paralarını iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ayrıca biten hiçbir şey için üzülmemeliler, onlar için gideni aratmayacak yepyeni başlangıçlar olacak





10. Oğlak



Bekar Oğlak burçları için tek taraflı olarak sürekli emek verdikleri ama kendilerine hiçbir faydası olmayan ilişkilerin son bulacağı, güzel giden ilişkilerin ise evlilikle sonlanacağı bir dönem olabilir. Güneş tutulması her anlamda değişimin ve dönüşüm habercisidir ve biten hiçbir şey için üzülmemeliler. Bu dönemde gelişmelere açık olmalılar, değişime ne kadar açık olurlarsa önümüzdeki yıllarda güzel gelişmeler Oğlak burçlarını bekliyor. Ayrıca bu dönemde finansal konularda dikkatli olmaları, ilerisini göremedikleri adımlar atmamaları gerekiyor.

11. Kova



Kişisel ihtiyaçlarını çok fazla görmemezlikten gelen Kova burçları için Güneş tutulması ve Yeniay birer hatırlatma olacak. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı ilişki gündemlerinde olacak. Onları yoran, üzen, güven vermeyen ne varsa uzaklaşacaklar. Kendilerini ifade edebildikleri ve keyif aldıkları ortamların değerini bilmeli, bunun onları mutlu ettiğinin farkına varmalılar. İlişkiler ve ailevi konularda ise gerçekçi olmaları gerekecek.

12. Balık



Son kullanma tarihi geçen her şeyi atma vakti, buna ilişkiler de dahil! Arınma dönemi diyebileceğimiz Güneş tutulması dönemi önümüzdeki 1 yıllık süreçte Balık burçlarının aşkı anlamlı kılacak gelişmeler yaşayacağını ve geleceklerini garanti altına alacak adımlar atacaklarını gösteriyor. Balık burçlarının tek yapması gereken yeteneklerine ve tecrübelerine uygun işlere yönelmek, olmayacak işlerle vakit kaybetmemek…