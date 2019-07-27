Derin dondurucuya koyabileceğimiz yiyecekler

BÖREKLİK SOS:
Böreğin üzerine sürülen sıvı yağ ve yumurta karışımı arttığında derin dondurucuda saklayarak yeniden değerlendirmek üzere uzun süre bekletebilirsiniz.
KREP:
Artan krepleri henüz tazeyken derin dondurucuya atarsanız, aynı tazeliğini koruyabilir.
NARENCİYE:
Limon, greyfurt, mandalina ya da portakal; bunları derin dondurucuya atıp uzun süre saklayabilirsiniz.
SOĞAN:
Yemeklik doğranmış ancak artan soğanı dökmek yerine uzun bir süre derin dondurucuda saklayıp daha sonra kullanabilirsiniz.
MISIR KOÇANI:
Mısırı koçanını soymadan derin dondurucuda 1 yıl saklayabilirsiniz. Ayrıca mısırı haşladıktan sonra da buzdolabında saklayabilirsiniz.
PATATES CİPSİ:
Paketinden çıkardığınız cipsler çok çabuk bozuluyor. Bunu engellemek için buzdolabı poşetine koyduğunuz cipsleri hemen derin dondurucuya atabilirsiniz. Dondurucudan çıktıktan kısa bir süre sonra eski haline dönecektir.
SARIMSAK:
Doğranmış ya da doğranmamış sarımsakları derin dondurucuda uzun bir süre saklamanız mümkün.
PASTA:
Taze pastayı kapalı bir kutuda derin dondurucuda uzun süre boyunca saklayabilirsiniz. Derin dondurucudan çıkardığınızda pasta ilk günkü tazeliğinde olacaktır.
KREM ŞANTİ:
Artan krem şantiyi dökmeyin! Krem şantiyi bekletmeden derin doruncuya atarsanız; 1-2 ay süre boyunca bozulmadan bekletebilirsiniz.
EKMEK:
Fazla ekmekleri bayatlamaması için dondurucuda saklayabilirsiniz. Daha sonra ekmekleri kızartarak yeniden kullanabilirsiniz.
AVOKADO:
Püre haline getirdiğiniz avokadoların üzerine 1 çorba kaşığı limon suyuyla birlikte derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
HUMUS:
Humusun artan kısmını derin dondurucuda 4 ay boyunca saklayabilirsiniz