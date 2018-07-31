“Long Beach Altın Çark Crıterıum Yarışı” yapıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Green Pedal Cycling Derneği Kulübü’nün işbirliğinde, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” gerçekleştirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yarışma öncesinde miniklerin pedalsız bisiklet şovu yer aldı. Çocuklar kadar ailelerin de heyecan yaşadığı şov sonrasında tüm katılımcı çocuklara teşekkür belgeleri takdim edildi. Ardından ise ilk kez gece düzenlenen Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı”na geçildi.

Yarışta; sporcular, trafiğe kapalı alandaki iki buçuk kilometrelik parkurda 20 tur üzerinden 50 kilometrelik sürüş gerçekleştirdiler.

Yarış sonucunda şu sonuçlar elde edildi:

ALTIN ÇARK SAHİPLERİ

Soner Akbaş: Elit kategori 1.'si

Şevket Hançerli : Genç kategori 1.'si

Ali Sükan: Master kategori 1.'si

İSKELE BELEDİYESİ GENÇ KATEGORİ:

1. Şevket Hançerli

2. Mert Hançerli

3. Berk Bağrıkara

PARALİK PEDAL POWER MASTER KATEGORİ

1. Ali Sükan

2. Serhat Alışkan

3.Kudret Güloğlu

AKCAN BİSİKLET ELİT KATEGORİ

1. Soner Akbaş

2. Mehmet Sevinç

3. İlker Ercen

SEGAFREDO MASTER/ELİT KAPISI

İsmet Pire

PARALİK PEDAL POWER GENÇ KAPISI

Mert Hançerli



ÖDÜL TÖRENİ

Yarışmadan sonar dereceye girenlere ödülleri Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Green Pedal Cycling Derneği Kulübü Başkanı Ahmet Noyan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

NOYAN

Green Pedal Cycling Derneği Kulübü Başkanı Ahmet Noyan yaptığı konuşmada, kulüp olarak çocukların ve gençlerin sağlıklı şekilde gelişmesine katkı sağlamaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile gerçekleştirdikleri yarışa büyük katılım olmasından dolayı amacına ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Noyan, çocukların ve gençlerin geleceği için bundan sonraki süreçte de komisyonla işbirliklerini en üst düzeyde sürdürme kararı aldıklarını söyledi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, çocukları ve gençleri spora, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmeye büyük önem verdiklerini, sporun ve sanatın özünde sevgi, kardeşlik, dostluk ve sosyalleşme oluğunu söyledi.

Bu çerçevede geliştirdikleri “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” adlı projes ile bir çok çalışma yürüttüklerini kaydeden Karaokçu, bu kez “Pedalla Hayata Gülümse” sloganı ile çalışmalar yapan Green Pedal Cycling Derneği Kulübü ile hedefledikleri toplumsal duyarlılığı artırma anlamında başarılı bir faaliyete imza attıklarını belirterek, “Emeği geçen herkese, gösteri sürüşüne katılan miniklere ailelerine ve sporculara teşekkür ediyorum” dedi.

Karaokçu, Green Pedal Cycling Derneği Kulübü yeni projeleri hayata geçirmeye kararlı olduklarının da altını çizdi.

Etkinlik ödül töreni sonrası düzenlenen Ahmet Evan konseri ile son buldu.



