Kulaçlar özgürlüğe atıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışlarında genel klasmanda Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüleri birinci oldular. Erkeklerde Emre Ersoy, kadınlarda ise Nerin Baycan yarışı önde tamamladılar

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde yüzme yarışı düzenledi.

Çatalköy’deki Diana Beach’te düzenlenen yüzme yarışı dün yapıldı. Yüzme yarışında küçükler 1500 metre, büyükler ise 3000 metre yüzdüler. Sabah saat 09:30’da başlaya Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonunda federasyon tarafından yaş kategorilerinde dereceye girenlere plaket madalya, genel klasmanda dereceye girenlere kupa verdi.

Aynı zamanda Spor Dairesi tarafından da genel klasmanda dereceye girenlere hediye çeki verildi. Buna göre birinci gelene 700 TL, ikinci gelene 500 TL, üçüncü gelene 300 TL ödül verildi.

Yarışlarda alınan dereceler şöyle:

Top of Form

ERKEKLER, 1500M SERBEST

1. Bartu Kaşif 12 Ares Spor Kulübü 25:46.15

2. Ege Arda Akyürek 13 Ares Spor Kulübü 27:23.00

3. Hasan Karataç 11 Yakın Doğu Üniversitesi 29:16.00

KIZLAR, 1500M SERBEST

1. Deniz Şan 10 Yakın Doğu Üniversitesi 29:24.00

2. Alara Özden 11 Yakın Doğu Üniversitesi 29:32.00

3. Kardelen Demirkıran 12 Ares Spor Kulübü 31:43.00

Erkekler, 3000m Serbest

15 - 19 YAŞLARI ARASI

1. Emre Ersoy 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:06.00

2. Rüzgar Maneoğlu 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:21.00

3. Yusufcan Şensoy 17 Ares Spor Kulübü 43:49.00

25 - 29 YAŞLARI ARASI

1. Buğra Korahan 29 Ferdi 43:20.00

2. Kemal Elektrikçi 28 Ares Spor Kulübü 54:52.00

3. Aytun Kazmacı 25 Ares Spor Kulübü 57:48.00

30 - 39 YAŞLARI ARASI

1. Hasan İlker 32 Ferdi 48:16.00

40 - 49 YAŞLARI ARASI

1. Şevki Ahçıhoca 46 Aspava Spor Kulübü 54:48.00

2. Murat Çiftçi 45 Aspava Spor Kulübü 1:04:22.00

50 YAŞ VE BÜYÜKLER

1. Mustafa Yeşilada 56 Yakın Doğu Üniversitesi 57:48.00

2. Caner Aspava 58 Ferdi 1:06:46.00

ERKEKLER, 3000M SERBEST

GENEL KLASMAN

1. Emre Ersoy 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:06.00

2. Buğra Korahan 29 Ferdi 43:20.00

3. Rüzgar Maneoğlu 15 Yakın Doğu Üniversitesi 43:21.00

Bayanlar, 3000m Serbest

15 - 19 YAŞLARI ARASI

1. Nerin Baycan 15 Yakın Doğu Üniversitesi 50:56.00

2. İpek Aksel 17 Fast Frogs Sporting Club 53:45.00

3. Emine Sevil Demirkıran 15 Ares Spor Kulübü 53:45.10

- 24 YAŞLARI ARASI

1.Ayşa Küçükakça (21) Ares Spor Kulübü 1:17:45.00

25 - 29 YAŞLARI ARASI

1. Sevim Baranhan (26) Bluefin Yüzme Kulübü 1:14:12.00

50 yaş ve büyükler

1. Pembe Abahorlu (59) Aspava Spor Kulübü 1:17:00.00

GENEL KLASMAN

1. Nerin Baycan 15 Yakın Doğu Üniversitesi 50:56.00

2. İpek Aksel 17 Fast Frogs Sporting Club 53:45.00

3. Emine Sevil Demirkıran 15 Ares Spor Kulübü 53:45.10