Genç Maunacılar şampiyon

K-PET Süper U21 Ligde Türk Ocağı U21 Takımı şampiyon oldu. Türk Ocağı U21 Takımı, Esentepe U21 Takımını deplasmanda 3 - 0 mağlup ederek 77 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Türk Ocağı U21 Takımı futbolcusu Cevdet Gürsel Alıcı ise 51 golle gol krallığında büyük avantajını sürdürdü.