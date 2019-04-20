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Genç Maunacılar şampiyon

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Genç Maunacılar şampiyon
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K-PET Süper U21 Ligde Türk Ocağı U21 Takımı şampiyon oldu. Türk Ocağı U21 Takımı, Esentepe U21 Takımını deplasmanda 3 - 0 mağlup ederek 77 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Türk Ocağı U21 Takımı futbolcusu Cevdet Gürsel Alıcı ise 51 golle gol krallığında büyük avantajını sürdürdü.

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