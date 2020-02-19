Çiftlikte çıkan yangında bir kişi öldü

Lefkoşa’nın güneyindeki Ay. Trimitya bölgesinde bulunan bir çiftlik içerisindeki binada çıkan yangın sonucu, bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Pazartesi sabahı çıkan yangının ardından binanın içerisinde yanmış bir ceset tespit edildiğini yazan Politis gazetesi, cesedin bölgede arabası bulunan ve binada kalan 75 yaşındaki yaşlı bir adama ait olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Gazete, yangının kötü niyetli olarak çıkarıldığının düşünülmediğini ve polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

Alithia ise haberinde, kimliğinin belirlenmesi için cesede DNA testi yapılacağını yazdı.