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Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağı hizmete açılıyor

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Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağı hizmete açılıyor

Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağı yarın saat 10.00’da düzenlenecek törenle hizmete açılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla yapılacak açılışın ardından, bölgede bulunan Orman Dairesi’ne ait arazinin ağaçlandırılması çerçevesinde ilkokulların katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelindeki balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında yaz aylarında çalışma başlatmıştı.

Bu çerçevede, Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda iyileştirme çalışmaları ve tadilatlar yapıldı.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi ile barınağın basen alanında temizleme çalışmaları yapılarak, barınak ağzının temizlenmesinde yaşanan sıkıntılar Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğiyle giderildi.

Bakanlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve bölge Balıkçılar Birliği ile yürütülen çalışmalar neticesinde, limanı kullanan balıkçıların teknelerini güvenle bağlayabilecekleri toplamda 189 metre rıhtım ve çekek yeri ile tekne bakım ve onarımlarını yapabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Limandaki tadilat çalışmaları çerçevesinde yapılan işlemler şöyle açıklandı:

“Liman basen alanı taranmış,155 metre uzunluğundaki ana mendirek taş dolgu ile güçlendirilmiş, ana mendireğin iç kısmına taş dolgu üzeri betonarme kaplı 60 metre uzunluğunda rıhtım yapılmış, yine liman içerisinde bulanan 80 metrelik alanda yeni rıhtım yapılarak karasal alanı betonlanmış, balıkçılarımızın ihtiyacı olan ve yapımı elzem hale gele teknelerini rahatça bakıma çıkarabilecekleri 8 metre genişliğinde 15 metre uzunluğunda çekme ve indime yeri inşa edilmiş, ayrıca mevcut bağlama yerlerinde tadilat yapılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır.”

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