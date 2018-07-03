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Tehlikeli viraj tarihe karışıyor

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Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki tehlikeli viraj genişletilecek, menfez ve beton hendek iyileştirmeleri yapılacak

Tehlikeli viraj tarihe karışıyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki tehlikeli virajın tarihe karışacağını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Atakan "Uzunca bir süredir özellikle bölge halkının korkulu rüyası olan Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki tehlikeli viraj artık tarihe karışıyor.  Yeraltı telefon ve iletişim hatlarının ötelenmesine müteakip yarma ve dolgu işleri başlayacak. 400 metrelik alan içerisinde 1000 tonluk asfaltlama ve 1200 metre termoplastik yol boya uygulaması yapılacak. Mevcut 6 metre olan genişlik 8 metreye çıkarılacak ve dever iyileştirilmesi yapılacak. Ayrıca menfez ve beton hendek iyileştirmeleri de yapılacak. Bölgeye ve tüm halkımıza hayırlı olsun." dedi.

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