Tarihi bir gece olacak

Kuzey Kıbrıs’ta tarihi bir geceye imza atılıyor. Ülkemizin ilk yerli ve milli arabası “GÜNSEL B9” ile “GÜNSEL”in yeni SUV modeli J9, bu akşam Elexus Otel’de düzenlenecek dev bir organizasyonla dünyaya tanıtılacak

Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan elektrikli araba GÜNSEL’in ilk modelinin tanıtımı bu akşam yapılıyor.

GÜNSEL Model 1, bu akşam saat 19.00’da, Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla tanıtımı yapılacak.

Ülkemizin ilk yerli ve milli arabası olan GÜNSEL’in, ilk modeli “B9” ile ikinci modeli “J9”un tanıtımı da bu akşam aynı anda gerçekleştirilecek.

109 mühendisin 1,2 milyon saat emek vererek, birçoğu kendi mühendis kadroları tarafından geliştirilen 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan Model 1’in seri üretimine 2021 yılında başlanması hedefleniyor.

Yeni nesil, zarif ve verimli mottosuyla yola çıkılan “GÜNSEL”in seri üretimi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan ve inşası tamamlanan otomobil fabrikasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturulacak otomotiv sektörü ile ekonomiye büyük değer katacak olan projede, 2020 yılı içerisinde 200 araç üretilecek. 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

Tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıyla tek bünyede toplayan ve Aralık 2016’da temelleri atılan 250 bin metrekare alana kurulu, 30 bin metrekare kapalı alana sahip “GÜNSEL” üretim tesisleri de tamamlandı. Fabrikanın, 2020 yılı sonuna kadar kapalı alan büyüklüğü 100 bin metrekareye ulaşacak.

J9 SUV SEGMENTİNE GİRİŞ YAPACAK

Öte yandan “GÜNSEL” üreteceği ikinci modeli “J9” ile Avrupa'da son derece popüler olan mid-size SUV segmentine giriş yapacak.

Dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkacak olan “J9”, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemlerine sahip olacak.

Yüksek güce ve daha fazla performans odaklı özelliklere sahip olacak olan “J9” elektrikli otomobil serileri kapsamında marka olarak kullanıcılarına seçim yapma özgürlüğü sunan yeni bir konsept olacak.

“J9”un yenilikçi ve teknolojik iç tasarımı yanında dış tasarımında da ülkemize ait olduğunu gösteren ve milliğin yansıtılacağını dikiz aynaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve renklerini yansıtacak şekilde tasarlandı.

“Günsel sayesinde KKTC’nin adı çok farklı yerlerde bilinecek”

Dışişleri Bakanı Özersay, Günsel’in üretimiyle Kıbrıs Türk insanının istediği zaman tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen başarılı olabileceğini gösterdiğini vurguladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, prototip üretimi KKTC’de tamamlanan ve yakında tanıtımı yapılacak olan “Günsel” isimli elektrikli arabanın, Kıbrıs Türk insanının istediği zaman tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen başarılı olabileceğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Özersay konuyla ilgili açıklamasında, arabanın toplumsal özgüven açısından öneminin de büyük olduğunu dile getirdi.

Toplumun kendine olan güven duygusunu yeniden kazanması gerektiğini söyleyen Özersay, “Bu tür başarılara ihtiyacımız vardır, istediğimiz zaman Kıbrıslı Türkler olarak biz de dünyadaki gelişmelere paralel birtakım adımları teknolojiyi iyi kullanarak atabiliyoruz demektir” dedi.

“Uluslararası alanda çok sayıda nitelikli firma ile birlikte çalışılması da aslında içinde bulunduğumuz yüzyılda daha farklı ve etkili bir uluslararası ilişki biçimidir” şeklinde devam eden Özersay, dünyada elektrikli otomobil üretiminde yaşanan gelişmeler kayıtlara geçerken Günsel konusundan da bahsedilmeye başlanacağını, bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adının çok farklı noktalarda daha fazla bilinmesi anlamına geleceğini vurguladı. Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alanda inisiyatif üstlenmek, bu türden bir aracın seri üretimi için yatırım yapmak, hemen kazanmaya dönük bir adım değil zaman içerisinde başarıya ulaşabilecek bir projeyi tasarlamak bir vizyon meselesidir. Geleceğe dönük bir vizyon ortaya koyabildikleri ve ertesinde de bunu hayata geçirebilmek için ciddi bir çaba içerisinde olmaları nedeniyle Sayın Günsel’i yürekten tebrik ediyorum. Bu gelişmenin, başlamış ama yarım kalmamış ve başarıyla tamamlanmış bir projenin ülkemizdeki başka yatırımcılar açısından da heyecan uyandıran ve teşvik eden bir tarafı da olacaktır” dedi. Bu türden teknoloji temelli ve dünyadaki gelişmelere paralel yatırımların devlet tarafından da sahiplenmesinin önemine dikkat çeken Özersay, böyle bir üretimin yan sanayisinin gelişmesi için de bir çaba ortaya koymak gerektiğinin altını çizdi: “Özellikle ülkemizde başka alanlardaki üretimi de tetikleyebilecek olan böyle bir yatırımın yerli olması, ülkemiz yatırımcılarından birisinden gelmesi bizi ayrıca memnun etmektedir.”

Özersay açıklamasında bugün yapılacak olan Günsel tanıtım etkinliğine katılacağını da dile getirdi.

