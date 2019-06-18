Rumların KKTC’ye geçişleri ikiye katlandı

Euro’nun TL karşısında değer kazanmasıyla birlikte Rumların KKTC’ye geçişleri ilk kez ikiye katlandı. Bu yıl Ocak’tan Mayıs’a kadar Güney’e giden Kıbrıslı Türk sayısı 514 bin 654, kuzeye gelen Rum sayısı ise 800 bin 608 oldu

Rum polisinin tuttuğu rakamlar, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında kara sınır kapılarının açıldığı 2003’ten bu yana ilk kez KKTC’ye gelen Rum sayısının Güney’e geçen Kıbrıslı Türk sayısını aştığını gösterdi.

Güney’de yayımlanan Politis’in “Kıbrıslı Rumların Barikatlardan Geçişleri İki Kat… 2003’ten Beri İlk Kez Ziyaretçi Sayısı Kıbrıslı Türklerden Fazla” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği habere göre, bu yıl Ocak-Mayıs dönemine kadar Güney’e giden Kıbrıslı Türk sayısı 514 bin 654, KKTC’ye gelen Rum sayısı 800 bin 608 oldu.

Bu eğilim aynı şekilde devam ederse yılsonuna kadar sınır kapılarından geçerek KKTC’ye gelen Rum sayısının geçen yılki rakamları aşacağı, 2017 rakamlarını da üçe katlayacağı tahmin ediliyor. Halen bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında KKTC’ye gelen Rum sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki rakamın üç katı oldu.

Rumların kara sınır kapılarından geçerek KKTC’ye gelişlerindeki artışın, Mart 2018’de başlayan Euro’nun Türk Lirası karşısında değer kazanması nedeniyle daha çok akaryakıt alımı ile bağlantılı görülüyor, alışverişteki artışı JCC verilerinin de doğruladığına dikkat çekiliyor

Mayıs sonuna kadar Beyarmudu ve Akyar kara kapıları haricindeki diğer bütün kapılardan toplam 800 bin 608 Rum KKTC’ye, 514 bin 654 Kıbrıslı Türk de Güney’e geçti. Bu eğilim aynı hızda devam ederse KKTC’ye gelen Rum sayısının Haziran ayında, 2018’in tamamında gerçekleşen 1 milyon 10 bin rakamına, yılsonuna kadar da 1 milyon 900 bine ulaşacağı, böylece 2018’deki rakamı ikiye, 2017 ve 2016 rakamlarını da üçe katlayacağı öngörülüyor.

Rum polisinin tuttuğu kayıtlara göre 2015’ten bugüne kara sınır kapılarından KKTC’ye geçen Rum ve Güney’e geçen Türk araç rakamları da şöyle:

2015’te 117 bin 645 Rum, 341 bin 834 Kıbrıslı Türk.

2016’da 244 bin 929 Rum, 413 bin 208 Kıbrıslı Türk.

2017’de 267 bin 467 Rum, 435 bin882 Kıbrıslı Türk.

2018’de 486 bin 040 Rum, 417 bin 269 Kıbrıslı Türk.

2019’un Ocak-Mayıs döneminde 419 bin 288 Rum, 196 bin 228 Kıbrıslı Türk.

