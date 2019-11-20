Minik Deniz taburcu oldu

Ötüken’de, annesinin garajdan geri geri çıkarken fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy, 50 günün ardından dün hastaneden taburcu oldu. Kazada ağır yaralanan ve Ekim ayından beridir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki fizik tedavisi süren Deniz bebeğin taburcu edilmesi ailesi ve sevenlerini sevince boğdu