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Lefkoşa'da izinsiz satış yapan kişilere cezai işlem

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Zabıta Şubesi, başkent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerinde, izinsiz satış yapan kişileri tespit ederek, satışa sunulan ürünlere el koydu.

Lefkoşa'da izinsiz satış yapan kişilere cezai işlem


Denetimlerde Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyyar ve izinsiz şekilde satış yapılan ürünler toplatılırken, satış yapan kişilerle ilgili cezai işlem yapıldı.


“VERGİSİNİ VEREN, YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREN İŞYERLERİNDEN ÜRÜN ALINMALI”
Denetimlerin ardından toplatılan ürünler çeşitli yardım kuruluşlarına teslim edilecek. Şubeden yapılan açıklamada, yurttaşlara; vergisini veren, yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren işyerlerinden ürün satın almaları önerilirken, kaçak ve izinsiz satış yapan kişilerin LTB’nin Alo 185 Hattı’na bildirilmeleri istendi. 
 

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