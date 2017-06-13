Kübra hayata tutunamadı

Alayköy'de geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Ulu bu gece saat 21.30 sıralarında kalbi durarak hayatını yitirdi.
Yoğun bakımda üç gündür uyutulan Ulu'nun bugün sabah beyin ölümü gerçekleşmişti.
Kaza, Cumartesi günü Alayköy'de sakin Kübra Ulu yönetimindeki GA 863 plakalı araç ile Lefkoşa'ya doğru ilerlerken Alayköy futbol sahası yanında saat 12.00 sıralarında yoldan çıkarak ağaca çarpmasıyla meydana gelmişti. Kaza sonucu araçta sıkışan 22 yaşındaki Kübra Ulu ağır yaralanmıştı.