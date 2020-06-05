Güney’de çalışan işçiler geçiş noktalarının açılması talebiyle Meclis önünde yine eyleme gitti. "İşimizi kaybetmek istemiyoruz” diyen eylemciler, hükümetten net tarih istedi

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve geçişlerin durmasıyla işini kaybetme noktasına gelen işçiler, geçiş noktalarının açılması talebiyle dün yeniden eylem yaptı.

Kuğulu Park’ta toplanan işçiler, davul-zurna eşliğinde, ellerindeki pankartlarla Meclis önüne yürüdü.

Eylemciler Cumhuriyet Meclisi önünde "işimize dönmek istiyoruz" pankartı açtı, "kapıları açın işimize gidelim", "bıçak kemiğe dayandı" sloganı attı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eylem alanındaki temsili 5 işçiyi görüşmek için Meclis’e çağırdı, eylemciler ise bunu kabul etmedi.

Başbakan Ersin Tatar ise Meclis bahçesine çıkarak eylemcilerle görüştü.

Tatar, Meclis önünde eylem yapan Güney Kıbrıs'ta çalışanlara seslenerek, bilim ve sağlık kurullarının tavsiyeleri ile toplum sağlığını da gözeterek en erken zamanda kapıların açılması ile ilgili kesin kararı vereceklerini söyledi.

Tatar, Meclis önündeki eylemcilerin yanına gelerek, kapıların açılması ile ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu konuda sıkıntı olmadığını ve en erken zamanda koşulların oluşmasıyla kapıların açılmasının en büyük isteği olduğunu söyleyen Tatar, toplum sağlığı için temkinli davrandıklarını ifade etti.

Tatar, eylemcilere "elbette en kısa zamanda işlerinize devam etmeniz temennimizdir, alacağımız kararlarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Görüşmeler çalışmalar devam ediyor" dedi.

Eylemciler de Başbakan Tatar'a taleplerini iletti ve net tarih istedi. Eylemciler "İşimizi kaybetmek istemiyoruz, net tarih almadan buradan kaçmayacağız, 1 Temmuz'u kesinlikle kabul etmiyoruz" diye seslendi.

Eylemciler bu görüşmenin ardından eylemi sonlandırdı ancak tarih konusunda açıklama beklediklerini, hükümetin çalışmalarını tamamlaması ve sonucu açıklamasının ardından eylemlere nasıl devam edecekleri konusunda kamuoyuna bilgi vereceğini; gerekirse eyleme devam edeceklerini açıkladılar.