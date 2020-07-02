İki kişi daha karantinaya alındı

Ülkemize dün gemi yoluyla gelen yolcular arasında rastlanan pozitif vakayla temaslı olan iki kişinin daha karantinaya alındığı bildirildi.

Bu 2 kişinin şu anda Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina Merkezine götürüldüğü belirtildi.

Bu iki kişinin pozitif vakanın temaslıları olduğu ve tedbir amaçlı; olası bir bulaşa neden olmamaları; aynı zamanda test sonuçları tamamlanana kadar gözetim altında tutulmak için bu adımın atıldığını öğrendik.

Kısacası, temaslı, bulaş riski olan, başkasına bulaştırmama adına garantina merkezine alındılar.

Pozitif olduklarına dair bir bulgu, PCR raporu da veya belirti yok.