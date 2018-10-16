Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt vatanımızdır

Güzelyurt kökenli Rumlar “anti işgal” yürüyüşü düzenledi. Sözde Omorfo Belediye Başkanı Haciavraam, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’un vatanları olduğunu iddia etti

Güzelyurt (Morfu) kökenli Rumlar önceki sabah “anti işgal” yürüyüşü düzenledi.

Etkinlikte, “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısı yakınında dua okundu ve BM’ye muhtıra verildi.

Etkinliğe Yunanistan Meclisi’ni temsilen katılan SİRİZA Milletvekili Kontonis, “sizin adil mücadeleniz bizim adil mücadelemizdir” şeklinde konuşarak, “önceki Cumartesi günü Güzelyurt’u ziyaret ettiğini, hissettiği duyguların kızgınlık ve işgal altındaki belediyelerin kurtarılması için verilen mücadeleye devam edilmesi kararlılığına dönüştüğünü” belirtti.



Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Haciavraam ise, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’un “vatanları olduğunu” ifade ederek “çözümsüzlüğün çözüm olmadığının anlaşılması gerektiğini” söyledi.

UNFICYP’in görevine devam edip etmeyeceğinin yarım yüzyıl sonrasında ilk kez kesin olmadığını da belirten Haciavraam, “alınan mesajların iyimserliğe yer bırakmadığı ve bölünmenin kapıyı çaldığı” iddialarında da bulundu.