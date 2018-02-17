En çok yağmur Lefke'de

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre Lefke’yi 32 kg/m² ile Yeşilırmak, 31 kg/m² ile Gemikonağı, 28 kg/m² ile Kalkanlı, 25 kg/m² ile Güzelyurt takip etti. Kozanköy’de 20 kg/m²’lik yağış tespit edilirken, diğer bölgelerde 20 kg/m²’nin altında yağış oldu.
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