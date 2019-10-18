banner255
banner69
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
128 0
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
12 0
 
Bir bu eksikti
Bir bu eksikti
195 0
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
316 0
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
21 0
175 0
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
26 0
banner82

DAÜ’de grev

banner27

DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası, toplu iş sözleşmesindeki bir maddenin uygulanmadığı gerekçesiyle grev başlattı

DAÜ’de grev
banner267

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesindeki bir maddenin bir yıldır uygulanmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası Eş başkanı Buğu Sümen Cohar grevi, bir yılı aşkın süredir imzalanan toplu iş sözleşmesindeki iç hizmetler döner sermayeyi ilgilendiren madde 36’nın hayata geçmemesi nedeniyle uyguladıklarını belirtti.

Bu maddeye göre üniversitede ihtiyaç analizlerinin tamamlanıp, ihtiyaca göre döner sermaye personelinin üniversite kadrolarına uyum sağlanmasının içerdiğini dile getiren Cohar, ancak bir yılı aşkın süredir bu maddenin çalıştırılmadığını söyledi.

Her geçen gün döner sermaye çalışanlarının sorunlarının çözümlenemez bir hal aldığını ifade eden Cohar, sorun çözümlenene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.