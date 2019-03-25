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ACİL KAN ARANIYOR

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Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için ACİL A RH + kana ihtiyaç vardır

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ACİL KAN ARANIYOR
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 Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için ACİL A RH + kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların CANKIZ EMİROĞLU adına Yakın Doğu Hastanesi Kan Bankasına müracaat etmeleri rica olunur. Tel: 05338818209 

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