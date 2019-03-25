ACİL KAN ARANIYOR

Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için ACİL A RH + kana ihtiyaç vardır

Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için ACİL A RH + kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların CANKIZ EMİROĞLU adına Yakın Doğu Hastanesi Kan Bankasına müracaat etmeleri rica olunur. Tel: 05338818209