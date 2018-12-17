U17 Ligi’nde kura günü

U17 Ligi’nde grup maçları tamamlanırken, çeyrek final oynamaya hak kazanan takımlar arasındaki eşleşmeler, bugün yapılacak olan kura çekiminde belli olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde grup maçları tamamlandı. 10 haftalık grup maçları sonunda gruplarından çıkan ve çeyrek final oynamaya hak kazanan takımlar da belli oldu.

BÜY, BİNATLI VE DÜZKAYA ÇEYREK FİNALDE

U17 Ligi A Grubu’nda Baf Ülkü Yurdu (BÜY) 26 puanla yenilgisiz olarak lider olurken, ikincilik de bir başka Güzelyurt temsilcisi Binatlı’nın oldu. Sarı yeşilliler, 21 puanla ikinci sırada grubu tamamlarken, en iyi ikinci olma şansını da genel averajla kaçırdı. A Grubu’nu 3.sırada tamamlayan Düzkaya da ‘En iyi üçüncüler’ arasına girerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

EZELİ RAKİPLER EL ELE GRUPTAN ÇIKTI

U17 Ligi B Grubu’nda ise Mağusa Türk Gücü (MTG) 28 puan toplayarak grubunu namağlup lider tamamladı. Bu grupta Mağusa Türk Gücü’nün ardından ezeli rakibi Yonpaş Dumlupınar geldi ve sarı kırmızılı ekip de topladığı 20 puanla ikinci basamakta yer aldı. B Grubu’nda üçüncülük Cihangir’in olurken, Mesarya temsilcisi en iyi üçüncüler arasına giremedi ve turnuvaya veda etti.

EN İYİ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ C GRUBU’NDAN

U17 Ligi C Grubu’nda Yenicami takımı da diğer grup liderleri gibi namağlup grubunu bitirdi ve 24 puanla grup lideri olarak çeyrek final biletini kaptı. Bu grupta ikincilik Çetinkaya takımının olurken, sarı kırmızılı ekip topladığı 21 puan ve genel averajda da Binatlı’nın üzerinde yer alması üzerine ‘en iyi ikinci’ olma başarısı gösterdi. Bu grupta üçüncülük de 17 puan toplayan Gönyeli’nin oldu.

GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler bu hafta sonu oynanacak olan çeyrek final maçlarına çevrildi. Bugün saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilecek kura çekiminin ardından eşleşmeler belli olacak. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan çeyrek final ve yarı final maçlarının programı yapılacak kura çekiminde ortaya çıkacak.

SERİ BAŞI EKİPLER BELİRLENDİ

Kura çekiminde grup liderleri Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ve Yenicami seri başı olarak kuraya katılacak. Ayrıca en fazla puan toplayan ve en iyi averaja sahip durumdaki Çetinkaya da kura çekimine seri başı olarak katılım gösterecek. Bu takımların rakipleri ise Binatlı, Düzkaya, Yonpaş Dumlupınar ve Gönyeli takımları olacak.

U17 Ligi’nde çeyrek final 1.maçları 22-23 Aralık 2018’de, çeyrek final 2. maçları da 30 Aralık 2018’de oynanacak.

BÜY FUTBOLCUSU ÖMER ULAŞ ZİRVEDE

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından üç grubun da gol kralları belli olmuş oldu. A Grubu’nda Baf Ülkü Yurdu’nun golcüsü Ömer Ulaş 10 maçta attığı 15 golle zirvede yer aldı. Ömer Ulaş’ı 9 golle Binatlı’dan Hasan Ağaç takip etti. Bu grupta gol krallığı yarışında üçüncü basamakta da BÜY futbolcusu Hasan Bucak 8 golle yer aldı.

MTG’LİLER KRALLIK İÇİN YARIŞTI

B Grubu’nda gol krallığı yarışı iki Mağusa Türk Gücü futbolcusu arasında geçerken ilk sırada 16 golle Arda Gece, ikinci sırada ise 15 golle Baran Derin yer aldı. Bu grupta Güvercinlik futbolcusu Hüseyin Çelik 6 golle üçüncü sırada yer aldı.

GOLLER DENNİS FAİK KORGAN’DAN

C Grubu’nda gol krallığı yarışı çekişmeli geçti. Bu grupta en çok gol atan futbolcu 14 golü filelere gönderen Gönyeli futbolcusu Dennis Faik Korgan oldu. Dennis Faik Korgan’ı 12 golle Yenicami futbolcusu Asrın Alican Sönmez takip ederken, en çok gol atan üçüncü futbolcu da 10 golü filelere gönderen Çetinkaya futbolcusu Ertunç Sayıner oldu.