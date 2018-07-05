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Ocak’ta dört imza birden

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Türk Ocağı kaleci İrfan’dan sonra Yalova’dan Ali Özbahar ve Yusuf Özbahar kardeşleri ve Yeşilova’dan Akın Topal’ı renklerine bağladı

Ocak’ta dört imza birden
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Şükrü Karakaya başkanlığında ve Hasan Topaloğlu’nun teknik direktörlüğünde yeni bir oluşuma giden Türk Ocağı’nda transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı siyahlı ekip Teknik Adam Topaloğlu’nun raporları doğrultusunda Serbest transfer hakkı bulunan kaleci İrfan Özbay’dan sonra Türk Ocağı, Yalova’nın kardeş futbolcuları Ali Özbahar ve Yusuf Özbahar’ı da dün bonservisli olarak resmen kadrosuna kattı.

Sarı siyahlı ekip geçen sezon Yeşilova’da forma giyen Akın Topal ile de anlaşmaya vararak bonservisini aldı ve Akın’ı da bugün renklerine bağlamayı başardı.

Dün öğlen Futbol Federasyonunda yönetici Kemal Perçinkardeşler nezdinde imza atan İrfan, Ali Özbahar, Yusuf Özbahar ve Akın artık Türk Ocağı’nın başarısı için ter dökecek.

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