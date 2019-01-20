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Lider kaldığı yerden devam

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Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Medipol Başakşehir, zorlu deplasmanda sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve 6 puanlık farkla zirvedeki yerini korudu

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Lider kaldığı yerden devam
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Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor Başakşehir maçı ile karşı karşıya geldi. Ligde ilk devreyi ilk iki sırada tamamlayan iki ekibi Trabzon'da bir araya getiren zorlu mücadelede gülen taraf 4-2’lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 38 yaptı ve en yakın rakipleri olan Galatasaray ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 6 puanlık farkı korudu. Ev sahibi Trabzonspor ise bu yenilgiyle 29 puanla 5. sırada kaldı.

Maçta Medipol Başakşehir’in golleri 32’de İrfan Can Kahveci, 42’de Gael Clichy, 48’de Caleb Ekuban (kk) ve 86’da Edin Visca’dan geldi.

Bordo-mavililerin  gollerini 49’da Caleb Ekuban ve 80’de Yusuf Yazıcı kaydetti.

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